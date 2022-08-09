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Податок на купівлю валюти - диверсія проти української економіки, - експерт

Фото: податок на купівлю валюти-диверсія проти української економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Рішення про введення податку в 10% на покупку імпортної продукції обрушить економіку, призведе до знищення вітчизняної промисловості й призведе до зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена президії Ради Федерації роботодавців України Олександра Соколовського в Facebook.

За його словами, ініціатива Мінфіну і НБУ про додатковий 10% Збір на офіційний імпорт - непродумане рішення, яке остаточно обрушить українську економіку і змусить ще більше українців виїхати з країни.

"Нас чекає черговий виток зростання цін для кінцевого споживача, контрабанда отримає глобальну конкурентну перевагу перед офіційним імпортом, все в промисловості, хто використовує імпортні комплектуючі (тобто майже всі) стають неконкурентноздатними, а все поки ще живе в економіці, що платить податки в бюджет і фінансує волонтерку, обрушиться", - заявив експерт.

Також, за його словами, рішення вдарить по всіх офіційних імпортерах і оптово-роздрібній торгівлі, а спроби НБУ зрівняти офіційний і "сірий" курс валют проваляться: замість однакових цінників знову з'явиться 10%-й розрив, що вдарить вже по експортерах.

"Українська промисловість проти такого рішення. Це не допомога, а дурість або диверсія! Якщо дійсно хочете прийняти реальні заходи економічної безпеки - запитайте, порадьтеся з фахівцями. Тільки не з чистими теоретиками, а з реальним сектором економіки, ми завжди готові до діалогу", - резюмував Соколов.

Нагадаємо, раніше Financial Times писала, що якщо масштабне зростання військових витрат збережеться на нинішньому рівні, то восени фінансові ресурси України можуть вичерпатися, і економіка ризикує "піти в круте піке".

Своєю чергою, за прогнозами Світового банку, падіння ВВП України за підсумками року може перевищити 45%.

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