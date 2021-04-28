Налог на недвижимость: кто должен платить за квадратные метры

В 2021 году налог на недвижимое имущество начисляется физическим лицам - собственникам домов, квартир и другой недвижимости за 2020 год. Налог рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года - 4 723,00 гривен.

Об этом говорится в разъяснении Налоговой .

Налог уплачивается за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров.

Льготы по налогу для физических лиц не применяются к:

Объекту/объектам налогообложения, если площадь превышает пятикратный размер необлагаемой площади: квартира превышает 300 кв. метров; жилой дом превышает 600 кв. метров; площадь различных типов объектов жилой недвижимости превышает 900 кв. метров;

Объектов налогообложения, используются их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).

"Следовательно, физические лица - предприниматели, указавшие свое жилье как налоговый адрес и фактически осуществляющие деятельность в собственной квартире/доме, не имеют право на льготы по налогу на недвижимость. Аналогично платить налог начиная с первого квадратного метра должны и лица, сдающие жилую недвижимость в аренду (лизинг)", - говорится в сообщении.

В каждом регионе ставку устанавливают местные власти, но по закону она не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. В 2021 году максимальная сумма - 70,8 гривен за квадратный метр.

Счета собственникам недвижимости должны прийти до 1 июля 2021 года и оплатить их нужно в течение 60 дней. За просрочку оплаты налога предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней, более 30 дней - 20%.