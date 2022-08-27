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Налог на импорт станет шоком для операторов связи, - эксперт

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Суббота 27 августа 2022 13:53
Налог на импорт станет шоком для операторов связи, - эксперт Фото: налог на импорт станет шоком для операторов связи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Введение налога на покупку валюты во время импортных операций, которое инициирует правительство, станет настоящим шоком для украинских операторов, ведь в Украине почти не производится оборудование, необходимое для обеспечения связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта рынка телекоммуникаций Романа Химича.

"Появление "импортного" налога станет еще одним шоком для украинских операторов связи. Импорт играет важнейшую роль в их бизнесе, поскольку абсолютное большинство комплектующих, программного обеспечения и профессиональных услуг производят нерезиденты. Из комплектующих и расходных материалов в Украине выпускаются лишь некоторые виды кабельно-проводниковой продукции, а также шкафы для оборудования. К тому же эту продукцию изготавливают из импортированного сырья и полуфабрикатов", - подчеркнул эксперт.

По его словам, последние полгода операторы телекоммуникаций полностью сосредоточены на ликвидации ущерба от военных действий и наращивании своих сетей в регионах, где спасаются от войны миллионы украинцев. Налог на импорт будет означать, что масштабы этих работ будут пропорционально меньшими.

"После начала российской агрессии операторы мобильной связи начали предоставлять большое количество услуг бесплатно. Это касается прежде всего абонентов, которые оказались на оккупированных территориях и все еще находятся в зоне покрытия. Это и услуги национального роуминга, который часто спасает в зоне боевых действий и неуверенного приема. Все это операторы делают за свой счет, рассматривая как свой вклад в борьбу украинского народа с агрессорами. И вот эти безвозмездные, по сути, благотворительные операции украинское государство продолжает облагать налогами", - добавил эксперт.

Он выразил убеждение, что "импортный" налог не может распространяться на все товары и услуги - этот и подобные ему меры должны иметь выборочный характер, и не причинять вреда в критически важных отраслях.

Напомним, ранее введение налога на импорт раскритиковали отраслевые структуры и ассоциации: так, в Украинской рады бизнеса заявили, что эта инициатива властью приведет к повышению цен на товары и услуги, рост объемов "серого" импорта и ухудшение инвестиционного климата.

В свою очередь, Европейская бизнес ассоциация отметила, что этот налог приведет к значительному росту инфляции, а также ухудшит конкурентоспособность украинской продукции из-за роста стоимости импортных составляющих.

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