Податок на імпорт стане шоком для операторів зв’язку, - експерт

Введення податку на купівлю валюти під час імпортних операцій, яке ініціює уряд, стане справжнім шоком для українських операторів, адже в Україні майже не виробляється устаткування, необхідне для забезпечення зв’язку.

"Поява "імпортного" податку стане ще одним шоком для українських операторів зв’язку. Імпорт відіграє найважливішу роль у їхньому бізнесі, оскільки абсолютну більшість комплектуючих, програмного забезпечення та професійних послуг виробляють нерезиденти. З комплектуючих і витратних матеріалів в Україні випускаються лише деякі види кабельно-провідникової продукції, а також шафи для обладнання. До того ж цю продукцію виготовляють з імпортованої сировини та напівфабрикатів", - наголосив експерт.

За його словами, останні півроку оператори телекомунікацій повністю зосереджені на ліквідації збитків від воєнних дій та нарощуванні своїх мереж у регіонах, де рятуються від війни мільйони українців. Податок на імпорт означатиме, що масштаби цих робіт будуть пропорційно меншими.

"Після початку російської агресії оператори мобільного зв’язку почали надавати велику кількість послуг безкоштовно. Це стосується насамперед абонентів, які опинилися на окупованих територіях і все ще перебувають у зоні покриття. Це і послуги національного роумінгу, який часто рятує в зоні бойових дій і невпевненого прийому. Все це оператори роблять власним коштом, розглядаючи як свій внесок у боротьбу українського народу з агресорами. І ось ці безоплатні, по суті, благодійні операції українська держава продовжує обкладати податками", - додав експерт.

Він висловив переконання, що "імпортний" податок не може поширюватися на всі товари і послуги - цей і подібні йому заходи повинні мати вибірковий характер, і не завдавати шкоди в критично важливих галузях.

Нагадаємо, раніше введення податку на імпорт розкритикували галузеві структури та асоціації: так, в Українській раді бізнесу заявили, що ця ініціатива владою призведе до підвищення цін на товари і послуги, зростання обсягів "сірого" імпорту та погіршення інвестиційного клімату.

Своєю чергою, Європейська бізнес асоціація зазначила, що цей податок призведе до значного росту інфляції, а також погіршить конкурентоспроможність української продукції через зростання вартості імпортних складових.