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Налог на доходы и выведенный капитал: в Раде готовят новый "большой законопроект"

Автор: Илона Свиридова

В Верховной раде Украины готовят большой налоговый законопроект, которым вводится усеченный налог на выведенный капитал и предлагается снизить налог на доходы. Его должны зарегистрировать до конца 2021 года.

Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на интервью главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева для "Интерфакс-Украина".

"У нас есть большой законопроект о налогообложении доходов. Хотим снизить налогообложение доходов и физлиц, и юрлиц, и ввести налог на выведенный капитал, усеченно, как в Польше. Также расширить декларирование доходов, дать больше налоговых вычетов гражданам", - отметил он.

По его словам, такой закон может заработать с 2023 года. Кроме того, документ предлагает урегулировать налогообложение дополнительной работы.

"Это когда ты просто регистрируешься в "Дие" и можешь получать доход от 27 видов деятельности. Например, таксовать по вечерам. За это налог только 5%, без ЕСВ", - добавил Гетманцев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киев пообещал МВФ не вводить налог на выведенный капитал взамен налога на прибыль.

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Даниил ГетманцевНалоги