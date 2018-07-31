Наличный курс доллара в продаже вырос до 26,98 гривен/доллар

Евро подорожал на 17 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 6 копеек - до 26,98 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился тоже на 6 копеек - до 26,72 гривен за доллар. По сравнению с данными 30 июля курс евро в продаже вырос на 17 копеек - до 31,67 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,20 - 26,89 (26,30 - 26,87 - 30 июля), продажи 26,85 - 27,30 (26,78 - 27,30 - 30 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,7272 (26,6633 - 30 июля), продажи - 26,9868 (26,9233 - 30 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,41 (30,50 - 31,30 - 30 июля), продажи - 31,30 - 32,06 (31,30 - 31,95 - 30 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1419 (30,9809 - 30 июля), продажи - 31,6761 (31,5011 - 30 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,221 (2,800 - 4,200 - 30 июля), продажи - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 30 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,927 (3,891 - 30 июля), продажи 4,326 (4,303 - 30 июля) грн за 10 рублей.