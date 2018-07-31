Готівковий курс долара в продажу виріс до 26,98 гривень/долар

Євро подорожчав на 17 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2018 року, об 11:40 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 6 копійок - до 26,98 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок - до 26,72 гривень за долар. Порівняно з даними 30 липня курс євро в продажу зріс на 17 копійок - до 31,67 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,20 - 26,89 (26,30 - 26,87 - 30 липня), продажу 26,85 - 27,30 (26,78 - 27,30 - 30 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,7272 (26,6633 - 30 липня), продажу - 26,9868 (26,9233 - 30 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,41 (30,50 - 31,30 - 30 липня), продажу - 31,30 - 32,06 (31,30 - 31,95 - 30 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,1419 (30,9809 - 30 липня), продажу - 31,6761 (31,5011 - 30 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,221 (2,800 - 4,200 - 30 липня), продажу - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 30 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,927 (3,891 - 30 липня), продажу 4,326 (4,303 - 30 липня) грн за 10 рублів.