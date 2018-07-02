Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,29 гривны/доллар

Курс евро в продаже понизился до 30,79 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,29 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 27 июня, курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,79 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35 – 26,15 (25,25 – 26,21 - 27 июня), продажи 26,13 – 26,55 (26,14 - 26,60 - 27 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0446 (26,0755 – 27 июня), продажи - 26,2878 (26,2876 – 27 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,52 (29,00 – 30,63 – 27 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,60 – 31,35 – 27 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2350 (30,3310 – 27 июня), продажи – 30,7929 (30,8543 – 27 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,090 (2,750-4,080 – 27 июня), продажи - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,000 – 27 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,710 (3,720 – 27 июня), продажи 4,247 (4,230 – 27 июня) за 10 рублей.