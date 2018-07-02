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Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,29 гривні/долар

НовиниФінанси    02.07.2018 - 11:22
Фото: готівковий курс долара не змінився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара не змінився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу знизився до 30,79 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 липня 2018 року, 11:15 курс долара у продажу не змінився і зберігся на рівні 26,29 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 27 червня, курс євро у продажу знизився на 6 копійок - до 30,79 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,35 – 26,15 (25,25 – 26,21 - 27 червня), продажу 26,13 – 26,55 (26,14 - 26,60 - 27 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0446 (26,0755 – 27 червня), продажу - 26,2878 (26,2876 – 27 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,52 (29,00 – 30,63 – 27 червня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,60 – 31,35 – 27 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2350 (30,3310 – 27 червня), продажу – 30,7929 (30,8543 – 27 червня) грн за євро.

Курс купівлі  російського рубля складає 2,000 – 4,090 (2,750-4,080 – 27 червня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,000 – 27 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,710 (3,720 – 27 червня), продажу 4,247 (4,230 – 27 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:35 зменшився до 26,24 грн/долар НБУ на 2 липня послабив курс гривні до 26,33 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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