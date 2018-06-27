Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,29 гривны/доллар

Курс евро в продаже повысился до 30,85 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,29 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 26 июня, курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,85 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,25 – 26,21 (25,30 – 26,12 - 26 июня), продажи 26,14 – 26,60 (26,14 - 26,45 - 26 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0755 (26,0151 – 26 июня), продажи - 26,2876 (26,2168 – 26 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,63 (29,45 – 30,63 – 26 июня), продажи – 30,60 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 26 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3310 (30,3114 – 26 июня), продажи – 30,8543 (30,8442 – 26 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 – 4,080 (2,000-4,080 – 26 июня), продажи - 4,050 – 5,000 (4,050 – 5,800 – 26 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,720 (3,666 – 26 июня), продажи 4,230 (4,245 – 26 июня) за 10 рублей.