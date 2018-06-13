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Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні до 26,12 гривні/долар

НовиниФінанси    13.06.2018 - 11:05
Фото: готівковий курс долара не змінився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара не змінився (РБК-Україна)

Курс євро на продажу знизився до 30,94 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 червня 2018 року, об 11:00 курс долара у продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара також не змінився і зберігся на рівні 25,93 гривень за долар. Порівняно з даними 12 червня, курс євро у продажу знизився на 2 копійки - до 30,94 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,03 (25,20 – 26,01 - 12 червня), продажу 26,05 – 26,35 (26,04 - 26,35 - 12 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,9289 (25,9242 – 12 червня), продажу - 26,1224 (26,1224 – 12 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,71 – 30,77 (29,76 – 30,73 – 12 червня), продажу– 30,50 – 31,25 (30,50 – 31,25 – 12 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4462 (30,4881 – 12 червня), продажу – 30,9380 (30,9554 – 12 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,100 (2,000-4,110 – 12 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 12 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,705 (3,739 – 12 червня), продажу 4,257 (4,256 – 12 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,12 грн/долар НБУ на 13 червня зміцнив курс гривні до 26,08 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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