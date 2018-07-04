Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,32 гривны/доллар

Курс евро в продаже повысился до 30,87 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку до 26,32 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 26,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 июля, курс евро в продаже повысился на 10 копеек - до 30,87 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80 – 26,25 (25,35 – 26,15 - 3 июля), продажи 26,15 – 26,80 (26,15 - 26,60 - 3 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0993 (26,0749 – 3 июля), продажи - 26,3250 (26,3068 – 3 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 – 30,59 (29,00 – 30,56 – 3 июля), продажи – 30,50 – 31,50 (30,50 – 31,35 – 3 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3549 (30,2401 – 3 июля), продажи – 30,8655 (30,7699 – 3 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,090 (2,000-4,080 – 3 июля), продажи - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 3 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,724 (3,727 – 3 июля), продажи 4,238 (4,231 – 3 июля) за 10 рублей.