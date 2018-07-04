Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.44
Межбанк BID 26.42
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.44
Межбанк BID 26.42
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,32 гривны/доллар

НовостиФинансы    04.07.2018 - 11:30
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже повысился до 30,87 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже  повысился на 1 копейку до 26,32 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 26,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 июля, курс евро в продаже повысился на 10 копеек - до 30,87 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80 – 26,25 (25,35 – 26,15 - 3 июля), продажи 26,15 – 26,80 (26,15 - 26,60 - 3 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0993 (26,0749 – 3 июля), продажи - 26,3250 (26,3068 – 3 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 – 30,59 (29,00 – 30,56 – 3 июля), продажи – 30,50 – 31,50 (30,50 – 31,35 – 3 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3549 (30,2401 – 3 июля), продажи – 30,8655 (30,7699 – 3 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,090 (2,000-4,080 – 3 июля), продажи - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 3 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,724 (3,727 – 3 июля), продажи 4,238 (4,231 – 3 июля) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,45 грн/доллар НБУ на 4 июля ослабил курс гривны до 26,29 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь