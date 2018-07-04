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Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,32 гривні/долар

НовиниФінанси    04.07.2018 - 11:30
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 30,87 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 липня 2018 року, об 11:30 курс долара у продажу підвищився на 1 копійку до 26,32 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 26,10 гривень за долар. Порівняно з даними 3 липня, курс євро у продажу зріс на 10 копійок - до 30,87 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,80 – 26,25 (25,35 – 26,15 - 3 липня), продажу 26,15 – 26,80 (26,15 - 26,60 - 3 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0993 (26,0749 – 3 липня), продажу - 26,3250 (26,3068 – 3 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,80 – 30,59 (29,00 – 30,56 – 3 липня), продажу– 30,50 – 31,50 (30,50 – 31,35 – 3 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,3549 (30,2401 – 3 липня), продажу – 30,8655 (30,7699 – 3 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,090 (2,000-4,080 – 3 липня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 3 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,724 (3,727 – 3 липня), продажу 4,238 (4,231 – 3 липня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,45 грн/долар НБУ на 4 липня послабив курс гривні до 26,29 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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