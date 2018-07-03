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Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,31 гривны/доллар

НовостиФинансы    03.07.2018 - 11:07
Фото: наличный курс доллара повысился (УНИАН)
Фото: наличный курс доллара повысился (УНИАН)

Курс евро в продаже понизился до 30,77 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже  повысился на 2 копейки до 26,31 гривен, в покупке курс доллара повысился на 3 копейки до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 июля, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,77 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35 – 26,15 (25,35 – 26,15 - 2 июля), продажи 26,15 – 26,60 (26,13 - 26,55 - 2 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0749 (26,0446 – 2 июля), продажи - 26,3068 (26,2878 – 2 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,56 (29,00 – 30,52 – 2 июля), продажи – 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 2 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2401 (30,2350 – 2 июля), продажи – 30,7699 (30,7929 – 2 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,080 (2,000-4,090 – 2 июля), продажи - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 2 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,727 (3,710 – 2 июля), продажи 4,231 (4,247 – 2 июля) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,32 грн/доллар НБУ на 3 июля укрепил курс гривны до 26,23 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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