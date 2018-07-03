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Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,31 гривні/долар

НовиниФінанси    03.07.2018 - 11:07
Фото: готівковий курс долара підвищився (УНІАН)
Фото: готівковий курс долара підвищився (УНІАН)

Курс євро у продажу знизився до 30,77 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 липня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу підвищився на 2 копійки до 26,31 гривень, курс купівлі долара підвищився на 3 копійки до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 2 липня, курс євро у продажу знизився на 2 копійки - до 30,77 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,35 – 26,15 (25,35 – 26,15 - 2 липня), продажу 26,15 – 26,60 (26,13 - 26,55 - 2 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0749 (26,0446 – 2 липня), продажу - 26,3068 (26,2878 – 2 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,56 (29,00 – 30,52 – 2 липня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 2 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2401 (30,2350 – 2 липня), продажу – 30,7699 (30,7929 – 2 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,080 (2,000-4,090 – 2 липня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 2 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,727 (3,710 – 2 липня), продажу 4,231 (4,247 – 2 липня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,32 грн/долар НБУ на 3 липня зміцнив курс гривні до 26,23 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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