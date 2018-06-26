Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,22 гривны/доллар

Курс евро в продаже повысился до 30,84 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июня 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,22 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,02 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 июня, курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,84 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 – 26,12 (25,30 – 26,15 - 25 июня), продажи 26,14 – 26,45 (26,14 - 26,55 - 25 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0151 (26,0435 – 25 июня), продажи - 26,2168 (26,2476 – 25 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 – 30,63 (29,00 – 30,60 – 25 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 25 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3114 (30,2528 – 25 июня), продажи – 30,8442 (30,7829 – 25 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,080 (2,000-4,080 – 25 июня), продажи - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 25 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,666 (3,637 – 25 июня), продажи 4,245 (4,242 – 25 июня) за 10 рублей.