Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,29 гривні/долар

Курс євро у продажу підвищився до 30,85 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 червня 2018 року, 11:10 курс долара у продажу підвищився на 7 копійок до 26,29 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 26 червня, курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,85 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,25 – 26,21 (25,30 – 26,12 - 26 червня), продажу 26,14 – 26,60 (26,14 - 26,45 - 26 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0755 (26,0151 – 26 червня), продажу - 26,2876 (26,2168 – 26 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,63 (29,45 – 30,63 – 26 червня), продажу– 30,60 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 26 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,3310 (30,3114 – 26 червня), продажу – 30,8543 (30,8442 – 26 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,750 – 4,080 (2,000-4,080 – 26 червня), продажу - 4,050 – 5,000 (4,050 – 5,800 – 26 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,720 (3,666 – 26 червня), продажу 4,230 (4,245 – 26 червня) за 10 рублів.