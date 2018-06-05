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Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,13 гривні/долар

НовиниФінанси    05.06.2018 - 11:03
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 30,76 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 червня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу підвищився на 1 копійку до 26,13 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 25,91 гривень за долар. Порівняно з даними 4 червня, курс євро у продажу підвищився на 6 копійок - до 30,76 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,00 (25,20 – 26,00 - 4 червня), продажу 25,98 – 26,40 (25,97 - 26,40 - 4 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,9116 (25,8916 – 4 червня), продажу - 26,1280 (26,1207 – 4 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,45 – 30,46 (29,45 – 30,38 – 4 червня), продажу– 30,45 – 31,05 (30,37 – 31,00 – 4 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2148 (30,1617 – 4 червня), продажу – 30,7601 (30,7033 – 4 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,130 (2,000-4,120 – 4 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 4 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,678 (3,684 – 4 червня), продажу 4,276 (4,267 – 4 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,16 грн/долар НБУ на 5 червня послабив курс гривні до 26,13 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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