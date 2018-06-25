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Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,25 гривны/доллар

НовостиФинансы    25.06.2018 - 11:12
Фото: наличный курс доллара снизился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара снизился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже повысился до 30,78 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,25 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 22 июня, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 30,78 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 – 26,15 (25,40 – 26,15 - 22 июня), продажи 26,14 – 26,55 (26,15 - 26,55 - 22 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0435 (26,0769 – 22 июня), продажи - 26,2476 (26,3041 – 22 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,60 (29,00 – 30,60 – 22 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 22 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2528 (30,1792 – 22 июня), продажи – 30,7829 (30,7563 – 22 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,080 (2,000-4,070 – 22 июня), продажи - 4,050 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 22 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,637 (3,639 – 22 июня), продажи 4,242 (4,227 – 22 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,20 грн/доллар НБУ на 23 июня укрепил курс гривны до 26,24 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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