Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,25 гривны/доллар

Курс евро в продаже повысился до 30,78 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,25 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 22 июня, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 30,78 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 – 26,15 (25,40 – 26,15 - 22 июня), продажи 26,14 – 26,55 (26,15 - 26,55 - 22 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0435 (26,0769 – 22 июня), продажи - 26,2476 (26,3041 – 22 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,60 (29,00 – 30,60 – 22 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 22 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2528 (30,1792 – 22 июня), продажи – 30,7829 (30,7563 – 22 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,080 (2,000-4,070 – 22 июня), продажи - 4,050 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 22 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,637 (3,639 – 22 июня), продажи 4,242 (4,227 – 22 июня) за 10 рублей.