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Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,22 гривні/долар

НовиниФінанси    26.06.2018 - 11:23
Фото: готівковий курс долара знизився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара знизився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 30,84 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2018 року, 11:15 курс долара у продажу знизився на 3 копійки до 26,22 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,02 гривень за долар. Порівняно з даними 25 червня, курс євро у продажу підвищився на 6 копійок - до 30,84 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,30 – 26,12 (25,30 – 26,15 - 25 червня), продажу 26,14 – 26,45 (26,14 - 26,55 - 25 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0151 (26,0435 – 25 червня), продажу - 26,2168 (26,2476 – 25 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,45 – 30,63 (29,00 – 30,60 – 25 червня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 25 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,3114 (30,2528 – 25 червня), продажу – 30,8442 (30,7829 – 25 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,080 (2,000-4,080 – 25 червня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 25 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,666 (3,637 – 25 червня), продажу 4,245 (4,242 – 25 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,20 грн/долар НБУ на 26 червня зміцнив курс гривні до 26,17 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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