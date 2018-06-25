Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,25 гривні/долар

Курс євро у продажу підвищився до 30,78 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 червня 2018 року, об 11:00 курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 26,25 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 22 червня, курс євро у продажу підвищився на 2 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,30 – 26,15 (25,40 – 26,15 - 22 червня), продажу 26,14 – 26,55 (26,15 - 26,55 - 22 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0435 (26,0769 – 22 червня), продажу - 26,2476 (26,3041 – 22 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,60 (29,00 – 30,60 – 22 червня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 22 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2528 (30,1792 – 22 червня), продажу – 30,7829 (30,7563 – 22 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,080 (2,000-4,070 – 22 червня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 22 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,637 (3,639 – 22 червня), продажу 4,242 (4,227 – 22 червня) за 10 рублів.