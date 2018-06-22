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Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,30 гривны/доллар

НовостиФинансы    22.06.2018 - 11:19
Фото: наличный курс доллара понизился (фото из открытых источников)
Фото: наличный курс доллара понизился (фото из открытых источников)

Курс евро в продаже понизился до 30,76 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 11 копеек до 26,30 гривен, в покупке курс доллара понизился на 9 копеек до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 21 июня, курс евро в продаже понизился на 9 копеек - до 30,78 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 – 26,15 (25,50 – 26,28 - 21 июня), продажи 26,15 – 26,55 (26,15 - 26,55 - 21 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0769 (26,1697 – 21 июня), продажи - 26,3041 (26,4141 – 21 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,60 (29,00 – 30,64 – 21 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 21 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1792 (30,2218 – 21 июня), продажи – 30,7563 (30,7808 – 21 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,070 (2,000-4,090 – 21 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 21 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,639 (3,685 – 21 июня), продажи 4,227 (4,249 – 21 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке на 10:35 понизился до 26,26 гривен/доллар НБУ на 22 июня укрепил курс гривны до 26,30 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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