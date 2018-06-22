Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,30 гривні/долар

Курс євро у продажу знизився до 30,76 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 червня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу знизився на 11 копійок до 26,30 гривень, у купівлі курс долара знизився на 9 копійок до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 21 червня, курс євро у продажу знизився на 9 копійок - до 30,78 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,40 – 26,15 (25,50 – 26,28 - 21 червня), продажу 26,15 – 26,55 (26,15 - 26,55 - 21 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0769 (26,1697 – 21 червня), продажу - 26,3041 (26,4141 – 21 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,60 (29,00 – 30,64 – 21 червня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 21 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,1792 (30,2218 – 21 червня), продажу – 30,7563 (30,7808 – 21 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,070 (2,000-4,090 – 21 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 21 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,639 (3,685 – 21 червня), продажу 4,227 (4,249 – 21 червня) за 10 рублів.