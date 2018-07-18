Наличный курс доллара в продаже немного повысился

Курс евро снизился на 5 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже повысился на 5 копеек - до 26,33 гривен, в покупке курс доллара повысился тоже на 5 копеек - до 26,16 гривен за доллар. По сравнению с данными 17 июля курс евро в продаже снизился на 5 копеек - до 30,87 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 26,27 (25,40 - 26,23 - 17 июля), продажи 26,27 - 26,80 (26,20 - 26,80 - 17 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1646 (26,1135 - 17 июля), продажи - 26,3390 (26,2875 - 17 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,89 - 30,71 (30,00 - 30,73 - 17 июля), продажи - 30,60 - 31,30 (30,65 - 31,42 - 17 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4168 (30,4745 - 17 июля), продажи - 30,8787 (30,9228 - 17 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,130 (2,800 - 4,140 - 17 июля), продажи - 4,130 - 5,000 (3,450 - 5,000 - 17 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,835 (3,847 - 17 июля), продажи 4,251 (4,250 - 17 июля) за 10 рублей.