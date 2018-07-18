Готівковий курс долара в продажу дещо підвищився

Курс євро знизився на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу підвищився на 5 копійок - до 26,33 гривень, курс купівлі долара підвищився на 5 копійок - до 26,16 гривень за долар. Порівняно з даними 17 липня курс євро в продажу знизився на 5 копійок - до 30,87 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,40 - 26,27 (25,40 - 26,23 - 17 липня), продажу 26,27 - 26,80 (26,20 - 26,80 - 17 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1646 (26,1135 - 17 липня), продажу - 26,3390 (26,2875 - 17 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,89 - 30,71 (30,00 - 30,73 - 17 липня), продажу - 30,60 - 31,30 (30,65 - 31,42 - 17 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4168 (30,4745 - 17 липня), продажу - 30,8787 (30,9228 - 17 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,130 (2,800 - 4,140 - 17 липня), продажу - 4,130 - 5,000 (3,450 - 5,000 - 17 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,835 (3,847 - 17 липня), продажу 4,251 (4,250 - 17 липня) за 10 рублів.