Наличный курс доллара в продаже немного повысился

Курс евро понизился на 2 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку - до 26,28 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки - до 26,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 11 июля, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,91 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35 - 26,20 (25,30 - 26,21 - 11 июля), продажи 26,20 - 26,75 (26,20 - 26,75 - 11 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1010 (26,0841 - 11 июля), продажи - 26,2897 (26,2762 - 11 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,94 - 30,70 (30,00 - 30,72 - 11 июля), продажи - 30,62 - 31,70 (30,65 - 31,70 - 11 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4428 (30,4361 - 11 июля), продажи - 30,9168 (30,9378 - 11 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,140 (2,000 - 4,130 - 11 июля), продажи - 4,050 - 5,800 (4,050 - 5,800 - 11 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,832 (3,809 - 11 июля), продажи 4,274 (4,264 - 11 июля) за 10 рублей.