Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,27 гривны/доллар

Курс евро понизился на 7 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июля 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже понизился на 1 копейку до 26,27 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 10 июля, курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,94 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 – 26,21 (25,30 – 26,17 - 10 июля), продажи 26,20 – 26,75 (26,19 - 26,75 - 10 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0841 (26,0751 – 10 июля), продажи - 26,2762 (26,2807 – 10 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 – 30,72 (30,00 – 30,72 – 10 июля), продажи – 30,65 – 31,70 (30,74 – 31,75 – 10 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4361 (30,4897 – 10 июля), продажи – 30,9378 (31,0161 – 10 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,130 (2,000-4,100 – 10 июля), продажи - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 10 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,809 (3,804 – 10 июля), продажи 4,264 (4,249 – 10 июля) за 10 рублей.