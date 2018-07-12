Готівковий курс долара в продажу дещо підвищився

Курс євро знизився на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 липня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку - до 26,28 гривень, в купівлі курс долара підвищився на 2 копійки - до 26,10 гривень за долар. Порівняно з даними 11 липня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,91 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,35 - 26,20 (25,30 - 26,21 - 11 липня), продажу 26,20 - 26,75 (26,20 - 26,75 - 11 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1010 (26,0841 - 11 липня), продажу - 26,2897 (26,2762 - 11 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,94 - 30,70 (30,00 - 30,72 - 11 липня), продажу - 30,62 - 31,70 (30,65 - 31,70 - 11 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4428 (30,4361 - 11 липня), продажу - 30,9168 (30,9378 - 11 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 - 4,140 (2,000 - 4,130 - 11 липня), продажу - 4,050 - 5,800 (4,050 - 5,800 - 11 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,832 (3,809 - 11 липня), продажу 4,274 (4,264 - 11 липня) за 10 рублів.