Наличный курс доллара в продаже еще немного вырос

Курс евро в продаже не изменился

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 августа 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 5 копеек - до 27,15 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 8 копеек - до 26,90 гривен за доллар. По сравнению с данными 1 августа курс евро в продаже не изменился и составил 31,77 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,65 - 27,07 (26,30 - 26,96 - 1 августа), продажи 26,99 - 27,70 (26,95 - 27,60 - 1 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9036 (26,8282 - 1 августа), продажи - 27,1571 (27,1002 - 1 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70 - 31,58 (30,00 - 31,51 - 1 августа), продажи - 31,55 - 32,35 (31,45 - 32,31 - 1 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2474 (31,2420 - 1 августа), продажи - 31,7798 (31,7751 - 1 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,241 (2,800 - 4,250 - 1 августа), продажи - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 1 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,954 (3,936 - 1 августа), продажи 4,341 (4,348 - 1 августа) грн за 10 рублей.