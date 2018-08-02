Готівковий курс долара в продажу ще трохи виріс

Курс євро в продажу не змінився

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 серпня 2018 року, об 11:40 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 5 копійок - до 27,15 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 8 копійок - до 26,90 гривень за долар. Порівняно з даними на 1 серпня курс євро в продажу не змінився і склав 31,77 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,65 - 27,07 (26,30 - 26,96 - 1 серпня), продажу 26,99 - 27,70 (26,95 - 27,60 - 1 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,9036 (26,8282 - 1 серпня), продажу - 27,1571 (27,1002 - 1 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 30,70 - 31,58 (30,00 - 31,51 - 1 серпня), продажу - 31,55 - 32,35 (31,45 - 32,31 - 1 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,2474 (31,2420 - 1 серпня), продажу - 31,7798 (31,7751 - 1 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,241 (2,800 - 4,250 - 1 серпня), продажу - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 1 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,954 (3,936 - 1 серпня), продажу 4,341 (4,348 - 1 серпня) грн за 10 рублів.