Наличный курс доллара в ноябре не изменился, курс евро снизился на 1,5%, - НБУ

Несмотря ажиотаж в конце месяца в целом за ноябрь курс был стабильным

Объем операций с наличной иностранной валютой в ноябре 2018 года составил 1 926,9 млн долларов (в эквиваленте), что на 16 млн долларов меньше, чем в октябре (1 942,9 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

По данным НБУ, в ноябре банки продали населению валюты на 1008,7 млн долларов и купили на 918,2 млн долларов. Продажа превысила покупку на 90,5 млн долларов. С начала года банки продали валюты на 8650,39 млн долларов и купили на 10241,07 млн долларов, покупка превысила продажу на 1590,67 млн долларов.

Официальный курс НБУ на последний день ноября составил 2839,09 грн за 100 долларов, что на 0,80% выше, чем месяцем ранее (2816,44). Курс евро вырос на 0,94% с 3202,86 до 3232,88 за 100 евро .

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами в ноябре составил:

- продажа 2808,37 гривен за 100 долларов (на 0,11% ниже, чем в октябре - 2811,34),

- покупка 2790,05 за 100 долларов (на 0,27% ниже, чем в октябре - 2797,60).

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличным евро в ноябре составил:

- продажа 3189,43 гривен за 100 евро (на 1,36% ниже, чем в октябре - 3233,45),

- покупка и 3164,18 за 100 евро (на 1,50% ниже, чем в октябре - 3212,29).

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится сроком на один месяц в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Как сообщало РБК-Украина, за четыре дня, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара вырос в покупке на 50 копеек, в продаже - на 60 копеек. Однако уже 29-30 ноября, курс пошел вниз, а в начале октября вернулся на прежние уровни.