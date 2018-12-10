Готівковий курс долара в листопаді не змінився, курс євро знизився на 1,5%, - НБУ

Попри ажіотаж в кінці місяця в цілому за листопад курс був стабільним

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою в листопаді 2018 року склав 1 926,9 млн доларів (в еквіваленті), що на 16 млн доларів менше, ніж у жовтні (1 942,9 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

За даними НБУ, в листопаді банки продали населенню валюти на 1008,7 млн доларів і купили на 918,2 млн доларів. Продаж перевищив покупку на 90,5 млн доларів. З початку року банки продали валюти на 8650,39 млн доларів і купили на 10241,07 млн доларів, покупка перевищила продаж на 1590,67 млн доларів.

Офіційний курс НБУ на останній день листопада склав 2839,09 грн за 100 доларів, що на 0,80% вище, ніж місяцем раніше (2816,44). Курс євро виріс на 0,94% з 3202,86 до 3232,88 за 100 євро.

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковими доларами в листопаді склав:

- продаж 2808,37 гривень за 100 доларів (на 0,11% нижче, ніж у жовтні - 2811,34),

- купівля 2790,05 за 100 доларів (на 0,27% нижче, ніж у жовтні - 2797,60).

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковим євро в листопаді склав:

- продаж 3189,43 гривень за 100 євро (на 1,36% нижче, ніж у жовтні - 3233,45),

- купівля та 3164,18 за 100 євро (на 1,50% нижче, ніж у жовтні - 3212,29).

Нагадаємо, Верховна рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Воєнний стан вводиться строком на один місяць у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Як повідомляло РБК-Україна, за чотири дні, після повідомлень про введення воєнного стану, готівковий курс долара виріс у покупці на 50 копійок, у продажу - на 60 копійок. Проте вже 29-30 листопада, курс пішов вниз, а на початку жовтня повернувся на колишні рівні.