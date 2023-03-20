Належав другу Путіна. ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у Києві

"Колегія суддів ВАКС задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського олігарха та його сина, а також ще двох російських громадян щодо конфіскації їхніх українських активів на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"", - йдеться у повідомленні.

Таким чином ВАКС наклав арешт на Товариство з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті", до складу якої входить Ocean Plaza.

На рішення ВАКС вже відреагував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що рішення набере чинності через 10 днів, проте навіть якщо російський олігарх захоче оскаржити його, шансів на успіх у нього немає.

"Майно близького друга Путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна. Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого року арештовані активи ТРЦ Ocean Plaza на понад 350 млн гривень передали в управління АРМА.

На початку березня ВАКС зареєстрував позов щодо конфіскації активів олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів в Україні.

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