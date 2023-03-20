Принадлежал другу Путина. ВАКС конфисковал ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

"Коллегия судей ВАКС удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху и его сыну, а также еще двум российским гражданам по конфискации их украинских активов на основании пункта 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях"", - говорится в сообщении.

Таким образом ВАКС наложил арест на Общество с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти", в состав которой входит Ocean Plaza.

На решение ВАКС уже отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что решение вступит в силу через 10 дней, однако даже если российский олигарх захочет обжаловать его, шансов на успех у него нет.

"Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины", - отметил он.

Напомним, в прошлом году арестованные активы ТРЦ Ocean Plaza более чем на 350 млн гривен передали в управление АРМА.

В начале марта ВАКС зарегистрировал иск о конфискации активов олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов в Украине.

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