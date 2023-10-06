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Належали Збройним силам РФ. Кабмін схвалив вилучення винищувачів МіГ-25

Ілюстративне фото: Кабмін схвалив вилучення російських винищувачів МіГ-25 (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів схвалив пропозицію вилучити винищувачі-перехоплювачі МіГ-25 та інше майно росіян в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Уряд схвалив проект указу президента України (Володимира Зеленського - ред.) про набуття чинності рішення РНБО про примусове вилучення майна держави-агресора та його резидентів. Проект документа передбачає вилучення понад 800 одиниць рухомого майна", - сказано в повідомленні відомства.

Там уточнили, що згідно з проектом указу глави держави, вилучити, зокрема, планують:

  • близько 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн;
  • нафтоналивний танкер;
  • понад 300 вантажних та легкових автомобілів;
  • автоцистерни;
  • будівельну техніку;
  • авіаційні двигуни.

"Також будуть вилучені 7 МіГ-25 Збройних сил РФ у неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків", - зазначають у Мінекономіки.

Це рішення буде введено у дію після відповідного указу президента.

Арешт російського майна

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україна активно проводить арешт та вилучення російського майна.

Зокрема, сьогодні, 6 жовтня, суд наклав арешт на корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

 

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