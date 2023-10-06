Належали Збройним силам РФ. Кабмін схвалив вилучення винищувачів МіГ-25

Кабінет міністрів схвалив пропозицію вилучити винищувачі-перехоплювачі МіГ-25 та інше майно росіян в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
"Уряд схвалив проект указу президента України (Володимира Зеленського - ред.) про набуття чинності рішення РНБО про примусове вилучення майна держави-агресора та його резидентів. Проект документа передбачає вилучення понад 800 одиниць рухомого майна", - сказано в повідомленні відомства.
Там уточнили, що згідно з проектом указу глави держави, вилучити, зокрема, планують:
"Також будуть вилучені 7 МіГ-25 Збройних сил РФ у неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків", - зазначають у Мінекономіки.
Це рішення буде введено у дію після відповідного указу президента.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україна активно проводить арешт та вилучення російського майна.
Зокрема, сьогодні, 6 жовтня, суд наклав арешт на корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.
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