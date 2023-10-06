Принадлежали Вооруженным силам РФ. Кабмин одобрил изъятие истребителей МиГ-25

Кабинет министров одобрил предложение изъять истребители-перехватчики МиГ-25 и другое имущество россиян в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
"Правительство одобрило проект указа президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) о введении в действие решения СНБО о принудительном изъятии имущества государства-агрессора и его резидентов. Проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества", - сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили, что согласно проекту указа главы государства, изъять, в частности, планируют:
"Также будут изъяты 7 МиГ-25 Вооруженных сил РФ в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам", - отмечают в Минэкономики.
Это решение будет введено в действие после соответствующего указа президента.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина активно проводит арест и изъятие российского имущества.
В частности, сегодня, 6 октября, суд наложил арест на корпоративные права в Украине, которые принадлежали подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.
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