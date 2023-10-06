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Принадлежали Вооруженным силам РФ. Кабмин одобрил изъятие истребителей МиГ-25

Иллюстративное фото: Кабмин одобрил изъятие российских истребителей МиГ-25 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров одобрил предложение изъять истребители-перехватчики МиГ-25 и другое имущество россиян в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Правительство одобрило проект указа президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) о введении в действие решения СНБО о принудительном изъятии имущества государства-агрессора и его резидентов. Проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества", - сказано в сообщении ведомства. 

Там уточнили, что согласно проекту указа главы государства, изъять, в частности, планируют: 

  • около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн;
  • нефтеналивной танкер; 
  • более 300 грузовых и легковых автомобилей; 
  • автоцистерны; 
  • строительную технику; 
  • авиационные двигатели. 

"Также будут изъяты 7 МиГ-25 Вооруженных сил РФ в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам", - отмечают в Минэкономики. 

Это решение будет введено в действие после соответствующего указа президента. 

Арест российского имущества

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина активно проводит арест и изъятие российского имущества. 

В частности, сегодня, 6 октября, суд наложил арест на корпоративные права в Украине, которые принадлежали подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

 

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