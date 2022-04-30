Был налет авиации. В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста под Славянском
Штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о подрыве Вооруженными силами Украины железнодорожного моста Лиман – Райгородок через реку Северский Донец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".
Накануне появились данные об ударе украинских войск по путепроводу и его разрушению. На такой шаг ВСУ якобы пошли, чтобы исключить его захват армией РФ.
30 апреля в штабе ООС уточнили, что пресс-офицер сделки ошибся в отношении виновника разрушения. Согласно уточненной информации, мост был разрушен в результате вражеского авианалета. В то же время украинские силы держали на путепроводе пустые товарные вагоны, чтобы заблокировать проезд по железной дороге в направлении Славянска.
Железнодорожный мост идет параллельно с автомобильной дорогой между Лиманом и Славянском. Именно в этом направлении пытаются продвинуться войска РФ в наступлении на Донбассе.
К слову, российские оккупанты накрыли плотным огнем поселок Камышеваха Луганской области.
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