ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Был налет авиации. В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста под Славянском

Новина українською →
Донецкая область, Суббота 30 апреля 2022 16:41
Был налет авиации. В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста под Славянском Фото: Железнодорожный мост через Северский Донец (mapio.net)
Автор: Антон Федорцив

Штаб Операции объединенных сил опроверг информацию о подрыве Вооруженными силами Украины железнодорожного моста Лиман – Райгородок через реку Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Накануне появились данные об ударе украинских войск по путепроводу и его разрушению. На такой шаг ВСУ якобы пошли, чтобы исключить его захват армией РФ.

30 апреля в штабе ООС уточнили, что пресс-офицер сделки ошибся в отношении виновника разрушения. Согласно уточненной информации, мост был разрушен в результате вражеского авианалета. В то же время украинские силы держали на путепроводе пустые товарные вагоны, чтобы заблокировать проезд по железной дороге в направлении Славянска.

Железнодорожный мост идет параллельно с автомобильной дорогой между Лиманом и Славянском. Именно в этом направлении пытаются продвинуться войска РФ в наступлении на Донбассе.

К слову, российские оккупанты накрыли плотным огнем поселок Камышеваха Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Славянск Донецкая область ВВС РФ ВС РФ ООС Война России против Украины
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны