Был налет авиации. В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста под Славянском

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське" .

Накануне появились данные об ударе украинских войск по путепроводу и его разрушению. На такой шаг ВСУ якобы пошли, чтобы исключить его захват армией РФ.

30 апреля в штабе ООС уточнили, что пресс-офицер сделки ошибся в отношении виновника разрушения. Согласно уточненной информации, мост был разрушен в результате вражеского авианалета. В то же время украинские силы держали на путепроводе пустые товарные вагоны, чтобы заблокировать проезд по железной дороге в направлении Славянска.

Железнодорожный мост идет параллельно с автомобильной дорогой между Лиманом и Славянском. Именно в этом направлении пытаются продвинуться войска РФ в наступлении на Донбассе.