Був наліт авіації. У штабі ООС спростували причетність до підриву мосту під Слов'янськом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське" .

Напередодні з'явилися дані про удар українських військ по шляхопроводу та його руйнування. На такий крок ЗСУ нібито пішли, щоб унеможливити його захоплення армією РФ.

30 квітня у штабі ООС уточнили, що прес-офіцер операції помилився щодо винуватця руйнування. Згідно з уточненою інформацією, міст зруйнували внаслідок ворожого авіанальоту. Натомість українські сили тримали на шляхопроводі порожні товарні вагони, щоб заблокувати проїзд залізницею у напрямку Слов'янська.

Залізничний міст іде паралельно з автомобільною дорогою між Лиманом і Слов'янськом. Саме в цьому напрямі намагаються просунутися війська РФ у наступі на Донбасі.