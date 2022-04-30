Оккупанты накрыли Камышеваху плотным огнем: разрушена школа, сельсовет и многоэтажка

Сегодня, 30 апреля, оккупанты накрыли плотным огнем Камышеваху в Луганской области. В результате обстрела разрушена школа, сельсовет и многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне открыли плотный огонь по Камышевахе, расположенной в Попаснянской общине", - написал в своем Telegram Гайдай. По его словам, один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельского совета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный жилой дом, в котором находились два человека. Их не успели эвакуировать. "Информацию о жертвах уточняем. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек", - уточнил глава ОВА.