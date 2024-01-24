Налаштовував телеканали РФ у Харківської області: правоохоронці затримали зрадника-інженера

Як зазначають у відомстві, зрадник співпрацював з окупантами у період захоплення частини Харківської області.

Зловмисником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який проживав у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Під час окупації громади він організував трансляцію центральних телеканалів Росії на території регіону.

Користувався Українськими частотами ТБ

У своїй "справі" зрадник незаконно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України.

За таку "послугу" загарбники влаштували свого поплічника до місцевої окупаційної адміністрації РФ, де він отримував "зарплату" в російських рублях.

"Зірка" телебачення РФ

Крім того, у червні 2022 року колаборант дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яке вийшло в ефірі кремлівського ТБ.

Там фігурант вихваляв окупаційний режим та висловив сподівання щодо відкриття у Харківській області "російських магазинів з російськими цінами".

Також він знявся у поставному сюжеті росТБ про нібито надання місцевим жителям "гумдопомоги" з РФ.

Після звільнення регіону прихильник РФ намагався "пересидіти" у власній квартирі, підробляючи ремонтом побутової техніки.

Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

Зібрані докази та оголошення підозри

Зраднику повідомили про підозру за колабораційну діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.