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Налаштовував телеканали РФ у Харківської області: правоохоронці затримали зрадника-інженера

Фото: у Харківській області затримано інженера-зрадника (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали ще одного колаборанта. Інженер співпрацював з окупантами у період захоплення частини Харківської області за посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, зрадник співпрацював з окупантами у період захоплення частини Харківської області.

Зловмисником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який проживав у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.

Під час окупації громади він організував трансляцію центральних телеканалів Росії на території регіону.

Користувався Українськими частотами ТБ

У своїй "справі" зрадник незаконно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України.

За таку "послугу" загарбники влаштували свого поплічника до місцевої окупаційної адміністрації РФ, де він отримував "зарплату" в російських рублях.

"Зірка" телебачення РФ

Крім того, у червні 2022 року колаборант дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яке вийшло в ефірі кремлівського ТБ.

Там фігурант вихваляв окупаційний режим та висловив сподівання щодо відкриття у Харківській області "російських магазинів з російськими цінами".

Також він знявся у поставному сюжеті росТБ про нібито надання місцевим жителям "гумдопомоги" з РФ.

Після звільнення регіону прихильник РФ намагався "пересидіти" у власній квартирі, підробляючи ремонтом побутової техніки.

Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

Зібрані докази та оголошення підозри

Зраднику повідомили про підозру за колабораційну діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

 Фото: затримання інженера-зрадника у Харківській області (t.me/SBUkr)

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.

Крім того, напередодні правоохоронці затримали чотирьох ворожих агітаторів у різних областях України. Вони виправдовували російську агресію, тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України у Донецькій області затримала російського агента, який готував серію ракетно-артилерійських ударів ворога по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Служба безпеки України