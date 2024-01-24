Настраивал телеканалы РФ в Харьковской области: правоохранители задержали предателя-инженера

Правоохранители задержали еще одного коллаборанта. Инженер сотрудничал с оккупантами в период захвата части Харьковской области за должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, изменник сотрудничал с оккупантами в период захвата части Харьковской области.
Злоумышленником оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, проживавший в поселке Великий Бурлук Купянского района.
Во время оккупации он организовал трансляцию центральных телеканалов России на территории региона.
В своем "деле" предатель незаконно использовал частоты цифрового эфирного телевидения Украины.
За такую "услугу" захватчики устроили своего приспешника в местную оккупационную администрацию РФ, где он получал "зарплату" в российских рублях.
Кроме того, в июне 2022 года коллаборант дал интервью вышедшей в эфире кремлевского ТВ вражеской пропагандистке Марьяне Наумовой.
Там фигурант восхвалял оккупационный режим и выразил надежду на открытие в Харьковской области "российских магазинов с российскими ценами".
Также он снялся в поставочном сюжете росТВ о якобы предоставлении местным жителям "гумпомощи" из РФ.
После освобождения региона сторонник РФ пытался "пересидеть" в собственной квартире, подделывая ремонтом бытовой техники.
Правоохранители установили его местонахождение и задержали.
Предателю сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.
Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.
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