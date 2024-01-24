Настраивал телеканалы РФ в Харьковской области: правоохранители задержали предателя-инженера

Как отмечают в ведомстве, изменник сотрудничал с оккупантами в период захвата части Харьковской области.

Злоумышленником оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, проживавший в поселке Великий Бурлук Купянского района.

Во время оккупации он организовал трансляцию центральных телеканалов России на территории региона.

Пользовался украинскими частотами ТВ

В своем "деле" предатель незаконно использовал частоты цифрового эфирного телевидения Украины.

За такую "услугу" захватчики устроили своего приспешника в местную оккупационную администрацию РФ, где он получал "зарплату" в российских рублях.

"Звезда" телевидения РФ

Кроме того, в июне 2022 года коллаборант дал интервью вышедшей в эфире кремлевского ТВ вражеской пропагандистке Марьяне Наумовой.

Там фигурант восхвалял оккупационный режим и выразил надежду на открытие в Харьковской области "российских магазинов с российскими ценами".

Также он снялся в поставочном сюжете росТВ о якобы предоставлении местным жителям "гумпомощи" из РФ.

После освобождения региона сторонник РФ пытался "пересидеть" в собственной квартире, подделывая ремонтом бытовой техники.

Правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Собранные доказательства и объявления подозрения

Предателю сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.