"Налаштований на жорстку дипломатію". Держдеп США анонсував візит Келлога в Україну

В американському зовнішньополітичному відомстві додали, що помічник Трампа Келлог також має просувати ціль президента США із "захисту інтересів національної безпеки" Штатів.

В Держдепі розповіли, що Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО та Європейського союзу у Брюсселі.

Там він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".

"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни", - розповіли в Держдепі.

Також в американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".

"Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - йдеться в публікації на сайті Держдепу.

Шо відомо про майбутній візит Келлога в Україну

Нагадаємо, днями президент США Трамп підтвердив майбутній візит Келлога до Києва, а також анонсував свої переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому вчора в заяві американського лідера в оголошенні команди перемовників щодо України ім'я Келлога не називалося. Там були держсекретар США Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радника з нацбезпеки Майкл Волтц та посол і спецпредставник президента Стів Віткофф.

Згодом в Білому домі уточнили, що генерал у відставці Кіт Келлог залишається в списку перемовників від Вашингтона щодо питань припинення російсько-української війни.

Сам Келлог раніше зазначав, що Білий дім залагоджує деталі переговорів, які дадуть головним помічникам Трампа першу серйозну можливість донести до громадськості меседж про підхід нової адміністрації до війни.

Тут варто нагадати, що Зеленський неодноразово запрошував спецпредставника Трампа по Україні та РФ відвідати нашу країну. Наприклад, реагуючі на нещодавні висловлювання Келлога про вибори президента в Україні глава держави наголосив, що якщо він відвідає Україну, то зрозуміє, наскільки таке питання наразі є недоречним.

Додамо, 7 лютого політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна назвав головну мету візиту Келлога до України.

Як раніше писало РБК-Україна, Келлог приїде в Україну 20 лютого. Планується, що спочатку він відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки 14-16 лютого, а вже потім вирушить в Україну.

За даними західних ЗМІ, президент США Трамп нібито доручив спецпредставнику Кіту Келлогу завершити російсько-українську війну за 100 днів, проте офіційних мирних ініціатив досі не оприлюднювали.

Зазначимо, раніше Келлог заявляв, що при врегулюванні війни в Україні потрібно зрозуміти позицію всіх сторін. Після цього, за його словами, можна працювати над поступками.