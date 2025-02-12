В Білому домі розповіли, чи увійде Келлог до списку перемовників щодо війни РФ з Україною
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог залишається в списку перемовників від Вашингтона щодо питань припинення російсько-української війни. Хоча його ім'я не було вказане в заяві американського президента Дональда Трампа в оголошенні відповідної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, генерал у відставці Кіт Келлог досі є "частиною адміністрації", незважаючи на те, що Трамп не вказав його серед тих, хто веде переговори між двома країнами.
Нагадаємо, що у листопаді Трамп призначив Келлога на посаду помічника президента США та спеціального представника з питань України та Росії, написавши на Truth Social, що "разом ми забезпечимо мир силою".
Також представниця Білого дому зауважила, що не знає про передумови майбутньої зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами Лівітт, вона що "щойно спілкувався з президентом (Трампом) і нашою командою національної безпеки, мені не було відомо про жодні умови".
"Нова" команда Трампа щодо питання припинення війни РФ з Україною
Як повідомлялося раніше, після розмови з Путіним Трамп написав у соцмережі, що доручив очолити переговори своїй команді у лиці:
- держсекретаря Марко Рубіо,
- директора ЦРУ Джона Реткліффа,
- радника з нацбезпеки Майкла Волтца,
- а також послу, спецпредставнику Стіву Віткоффу.
У переліку Трамп не згадав ім'я Келлога.
Детальніше про те, хто такий Стівен Віткофф , який став ще одним посланецем Трампа по війні в Україні, який літав до Москви, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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