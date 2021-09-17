Накрыли алюминиевым одеялом: в Калифорнии спасают от пожара самое большое дерево мира

Парк славится гигантскими секвойями среди которых отмечается Генерал Шерман - самое большое дерево в мире. Его высота составляет восемьдесят метров, а возраст - от 2300 до 2700 лет.

Чтобы предотвратить гибель секвой - пожарные используют огнестойкую алюминиевую пленку.

Отмечается, что пожар, возникший из-за засухи и жары, сегодня угрожает двум тысячам гигантов.

"Это очень важная территория для многих-многих людей, поэтому для защиты этого леса прилагают немалые усилия", - отметила представитель парка Ребекка Патерсон.

Стоит добавить, что секвоям не грозят низовые пожары из-за их огнестойкой коры, однако нынешняя стихия является намного серьезнее.