Накрили алюмінієвою ковдрою: в Каліфорнії рятують від пожежі найбільше дерево світу

Парк славиться гігантськими секвоями серед яких відзначається Генерал Шерман - найбільше дерево у світі. Його висота становить вісімдесят метрів, а вік - від 2300 до 2700 років.

Аби запобігти загибелі секвой - пожежники використовують вогнестійку алюмінієву плівку.

Зазначається, що пожежа, яка виникла через посуху й спеку, сьогодні загрожує двом тисячам гігантів.

"Це дуже важлива територія для багатьох-багатьох людей, тому для захисту цього лісу докладають чималих зусиль", - відзначила представниця парку Ребекка Патерсон.

Варто додати, що секвоям не загрожують низові пожежі через їх вогнестійку кору, однак нинішня стихія є набагато серйознішою.