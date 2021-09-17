Накрили алюмінієвою ковдрою: в Каліфорнії рятують від пожежі найбільше дерево світу

В Каліфорнії пожежники намагаються запобігти загибелі найбільшого дерева у світі - Генерала Шермана. Йому загрожують лісові пожежі, які вирують в національному парку "Секвоя" останні декілька тижнів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
Парк славиться гігантськими секвоями серед яких відзначається Генерал Шерман - найбільше дерево у світі. Його висота становить вісімдесят метрів, а вік - від 2300 до 2700 років.
Аби запобігти загибелі секвой - пожежники використовують вогнестійку алюмінієву плівку.
Зазначається, що пожежа, яка виникла через посуху й спеку, сьогодні загрожує двом тисячам гігантів.
"Це дуже важлива територія для багатьох-багатьох людей, тому для захисту цього лісу докладають чималих зусиль", - відзначила представниця парку Ребекка Патерсон.
Варто додати, що секвоям не загрожують низові пожежі через їх вогнестійку кору, однак нинішня стихія є набагато серйознішою.