Накрав на кілька мільярдів: в Україні затримали хакера зі списків ФБР

Операція з розгрому хакерського угруповання стартувала у листопаді 2023 року. Під час першого етапу українські кіберполіцейські за сприяння та участі правоохоронців з США, Франції, Норвегії, Нідерландів, Німеччини та Європолу знешкодили більшість зловмисників.

Хакери спеціалізувалися на атаках промислових підприємств у Франції, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Канаді та США. Для атак використовувалися віруси-шифрувальники власної розробки.

В атакованих підприємств вимагали викуп у криптовалюті, погрожуючи видалити зашифровані файли у разі несплати. Оплату хакери приймали на гаманці так званих "дропів". Загальна сума збитків, яку завдало хакерське угруповання, оцінюється в понад три мільярди гривень.

Під час проведення понад 80 обшуків було вилучено більше ніж 24 мільйони гривень у криптовалютних активах. Окрім грошей, "трофеями" правоохоронців стали 24 земельних ділянки загальною площею 12 гектарів та дев'ять елітних авто.

Також під час проведення слідчих дій вдалося додатково встановити дані 33-річного члена угруповання, який виконував одну з важливих ролей. Він займався пошуком вразливостей у системах захисту корпоративних мереж. Саме завдяки його діяльності хакери отримували можливість планувати та здійснювати кібератаки.

Фото: затриманого хакера передали представникам США (Національна поліція України)

ФБР США оголосило цю особу в розшук, йому заочно висунуто низку звинувачень відповідно до Кодексу законів Сполучених Штатів. Відповідно до угод, які діють між США та Україною, після проведення необхідних перевірок та отримання рішення про екстрадицію затриманого хакера передали представникам американських правоохоронців.