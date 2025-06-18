Наворовал на несколько миллиардов: в Украине задержали хакера из списков ФБР

Операция по разгрому хакерской группировки стартовала в ноябре 2023 года. Во время первого этапа украинские киберполицейские при содействии и участии правоохранителей из США, Франции, Норвегии, Нидерландов, Германии и Европола обезвредили большинство злоумышленников.

Хакеры специализировались на атаках промышленных предприятий во Франции, Норвегии, Германии, Нидерландах, Канаде и США. Для атак использовались вирусы-шифровальщики собственной разработки.

У атакованных предприятий требовали выкуп в криптовалюте, угрожая удалить зашифрованные файлы в случае неуплаты. Оплату хакеры принимали на кошельки так называемых "дропов". Общая сумма ущерба, которую нанесла хакерская группировка, оценивается в более чем три миллиарда гривен.

Во время проведения более 80 обысков было изъято более 24 миллионов гривен в криптовалютных активах. Кроме денег, "трофеями" правоохранителей стали 24 земельных участка общей площадью 12 гектаров и девять элитных авто.

Также во время проведения следственных действий удалось дополнительно установить данные 33-летнего члена группировки, который выполнял одну из важных ролей. Он занимался поиском уязвимостей в системах защиты корпоративных сетей. Именно благодаря его деятельности хакеры получали возможность планировать и осуществлять кибератаки.

Фото: задержанного хакера передали представителям США (Национальная полиция Украины)

ФБР США объявило это лицо в розыск, ему заочно предъявлен ряд обвинений в соответствии с Кодексом законов Соединенных Штатов. В соответствии с соглашениями, которые действуют между США и Украиной, после проведения необходимых проверок и получения решения об экстрадиции задержанного хакера передали представителям американских правоохранителей.