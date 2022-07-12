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Накормят врага огнем. Польский министр привез нам гаубицы Krab, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 22:46
Накормят врага огнем. Польский министр привез нам гаубицы Krab, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министр обороны Польши Мариуш Блащак привез в Украину самоходные гаубицы AHS Krab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком, вице-премьером и министром обороны Польши. А он привез нам Krab, которые мощно накормят нашего врага огнем", - отметил он.

По его словам, с польским министром также обсуждалось сотрудничество в военной сфере.

Напомним, в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов Krab общим количеством около 60 единиц. Артиллерия должна поступить в ближайшие месяцы.

До этого польская сторона уже передала несколько единиц этой техники, а Вооруженные силы Украины показали, как гаубицы работают на передовой.

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