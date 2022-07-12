Накормят врага огнем. Польский министр привез нам гаубицы Krab, - Зеленский
Министр обороны Польши Мариуш Блащак привез в Украину самоходные гаубицы AHS Krab.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком, вице-премьером и министром обороны Польши. А он привез нам Krab, которые мощно накормят нашего врага огнем", - отметил он.
По его словам, с польским министром также обсуждалось сотрудничество в военной сфере.
Напомним, в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов Krab общим количеством около 60 единиц. Артиллерия должна поступить в ближайшие месяцы.
До этого польская сторона уже передала несколько единиц этой техники, а Вооруженные силы Украины показали, как гаубицы работают на передовой.
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