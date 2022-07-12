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Нагодують ворога вогнем. Польський міністр привіз нам гаубиці Krab, - Зеленський

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 22:46
Нагодують ворога вогнем. Польський міністр привіз нам гаубиці Krab, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак привіз до України самохідні гаубиці AHS Krab.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком, віце-прем'єром та міністром оборони Польщі. А він привіз нам Krab, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", - зазначив він.

За його словами, з польським міністром також обговорювалося співробітництво у військовій сфері.

Нагадаємо, у червні Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох ескадронів Krab загальною кількістю близько 60 одиниць. Артилерія має надійти найближчими місяцями.

До цього польська сторона вже передала кілька одиниць цієї техніки, а Збройні сили України показали, як гаубиці працюють на передовій.

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