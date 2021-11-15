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Накопительная пенсия: сколько придется отчислять с зарплаты

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 10:55
Накопительная пенсия: сколько придется отчислять с зарплаты Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

К накоплению пенсий планируют привлекать человека, чтобы он напрямую платил из своей зарплаты. Варианты обсуждались во время дискуссий со Всемирным банком, Международной организацией труда, Офисом Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию "Факты".

"Предложили такую модель: 1% платит работодатель - с ЕСВ на счет человека. Далее человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи: человек автоматически подключается как плательщик взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство оплатит еще 1% стимулирующего взноса", - сообщила она.

Как отметила министр, человек, который оплатит 1% от своей заработной платы, получит 3% на свой счет, а человек, который откажется платить взносы со своей зарплаты, получит 1%.

"Сейчас Министерство финансов рассматривает возможность увеличить размеры взносов от государства. В частности, дополнительно к предложенной модели добавить еще 1% обязательного взноса от государства. А стимулирующий взнос в пользу тех, кто платит со своей зарплаты, предусмотреть в размере 100% взноса, уплаченного человеком, с максимальным ограничением 3% от средней заработной платы", - сказала Лазебная.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на начало пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.

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